Roglič prilil olje na ogenj, se v Španiji pripravlja za Tour?

Govorice so vedno glasnejše, zdi se, da je ostalo le še malo dvoma. Primož Roglič v Sierri Nevadi trenira z moštvom, ki bo Remcu Evenepoelu pomagalo v lovu na skupno zmago na dirki po Franciji. Še pred mesecem je bil Roglič odpisan, zdaj vse več podatkov kaže na to, da bo odšel na julijski Tour.

Najprej so ga uvrstili v moštvo za dirko po Švici, kjer bi lahko bil kapetan moštva. Že to je bilo glede na pomanjkanje dirk v njegovem poletnem koledarju precej zanimivo, utrinki s priprav pa kažejo, da je Roglič v španskem višavju z moštvom treniral tudi ekipni kronometer, ki bo pomembna točka letošnjega Toura.

Uradne potrditve še ni, najbrž jo ne bo vse do konca dirke po Švici, a če bo slovenski šampion pokazal pravo formo, mu mesto med osmerico za Tour – enako velja za Jana Tratnika – ne uide.