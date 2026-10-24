Tudi Primož Roglič bi se lahko pridružil zvezdnikom, ki se poslavljajo

Kolesarska sezona 2026 je bila izredno zanimiva. Spisanih je bilo ogromno mejnikov, priča smo bili številnim krasnim zgodbam, a hkrati je v minulem letu kariero sklenilo veliko zvezdnikov zadnjega desetletja. Četudi ne vemo še, kako se bo odločil Primož Roglič, vsi kolesarski znalci ocenjujejo, da ga bomo verjetno tudi prihodnje leto še videvali v karavani.

To pa ne velja za številna znana imena: presenetljivo sta kolesi v kot postavila Britanec Simon Yates (Visma Lease a Bike) in Francoz Julian Alaphilippe (Tudor). Slednji je kar sredi sezone prekinil pogodbo s švicarskim Tudorjem in naznanil, da ga ne bomo več videli na dirkah. Mi smo si zagotovo najbolj zapomnili slovo Luke Mezgeca, ki se je poslovil na domačem evropskem prvenstvu, le dan poprej pa je svojo zadnjo profesionalno dirko odpeljal tudi Nairo Quintana.