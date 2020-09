Roglič naj ima rumeno, Pogačar pa belo majico

Lepo popoldneve nam pripravljata Primož Roglič in Tadej Pogačar, predvsem po današnjem se lažje diha. Precej živčen sem bil, ko sem ju spremljal na ravninskih etapah, na katerih je bilo največ možnosti, da bi šlo kaj narobe. Zdaj lahko rečem, da ne bi moglo biti boljše.Vzpon na Peyrol je bil eden tistih trenutkov, ko se na dirkah stvari postavijo na svoje mesto. Tu se je izkazalo, da sta Roglič in Pogačar najmočnejša na Touru. Preseneča me predvsem Tadej, ki je v zadnjih dneh porabil precej več energije kot Primož, saj je najbolj aktivno dirkal.Se obeta slovenski dvoboj za rumeno majico? Prepričan sem, da bo Tadej ...