Primož Roglič nared za slovensko kolesarsko Planico

Kolesarski svet in z njim tudi slovenski navijači že odštevajo dneve do 106. Gira d'Italia, ki se bo 6. maja začel v Fossacesii Marini v pokrajini Abruci, in se 28. maja končal v Rimu. Rožnata dirka po bo nekaj letih spet zasijala z zvezdniško zasedbo, za to ima zasluge tudi Primož Roglič, ki se nanjo vrača prvič po letu 2019. Tako kot pred štirimi leti je favorit za zmago, za katero se že dolge tedne pripravlja na Tenerifih.

Rogliču so se leta 2019 načrti zaradi padca in želodčnih težav sfižili, končal je na 3. mestu, kar je bila za Slovenijo še vedno tedaj zgodovinska prva uvrstitev na oder za zmagovalce tritedenske dirke.

Tudi tokrat za Roglo zmaga še zdaleč ni samoumevna, njegov veliki tekmec bo svetovni prvak Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), ki je v predčasno prekinjenem dvoboju – Roglič je moral odstopiti zaradi padca v 16. etapi – dobil že lansko Vuelto.

Vendar tokrat belgijskega zvezdnika čaka drugačen Roglič. Lani je na štart Vuelte prišel po padcu, zaradi katerega je moral predčasno zapustiti tudi Tour, in le dobremu tednu di priprav. Tokrat bo 33-letni Zasavec v Italijo prišel nabit kot puška. Njegovo izjemno pripravljenost sta letos potrdili že zmagi na dirkah Tirreno–Adriatico in po Kataloniji, na kateri je ugnal tudi Evenepoela, odtlej pa je še naprej trdo delal na višinskih pripravah. »Pripravljen sem, zdaj imam tudi čas, da se slišim z novinarji, zaključujemo delo tukaj, vse je potekalo dobro in nestrpno čakamo na štart,« je Roglič ob virtualnem srečanju s slovensko sedmo silo sporočil novico, ki so si jo njegovi navijači želeli slišati.

Sedem tednov na višini

»Že sedmi teden letos sem na višinskih pripravah. To mi ustreza, drugače tega ne bi počel, imam svoj mir in delam tisto, za kar sem tu, trening, počitek in trening. Poudarek je bil preživeti do Gira. Pokazalo se je, da smo zelo dobro delali že prejšnje mesece, zdaj smo le še pilili podrobnosti. Pri vseh kolesarskih prvinah smo poskušali nekaj dodati. Predvsem pa smo se poskušali pripraviti na tritedensko dirkanje, ki je povsem drugačno od enodnevnega ali enotedenskega,« je nadaljeval Roglič, ki je na Teideju z zanimanjem spremljal tudi dirko Liege–Bastogne–Liege, na kateri je videl nesrečen padec Tadeja Pogačarja, prepričljivo zmago Evenepoela, a tudi izjemno predstavo svojega slovenskega pomočnika za Giro Jana Tratnika, ki je bežal 50 km, preden so ga zasledovalci ujeli.

»Tudi jaz čakal in upal na dvoboj Pogačar–Evenepoel, a ga žal ni bilo. Drugače pa ni bilo presenečenj. Morda bi bilo drugače, če bi Jan napadel 50 km kasneje. Bil je izjemen, nihče ni niti pomislil, da bi šel sprva za njim. Veselim se, da je tako dobro pripravljen, pa tudi tega, da bova med Girom rekla kakšno po slovensko. Tako bodo trije tedni hitreje minili,« je Roglič spomnil, da se na tritedensko preizkušnjo prvič podaja s slovenskim pomočnikom pri Jumbu Vismi, če odštejemo Seppa Kussa, Američana s koreninami na sončni strani Alp.

Po dveh zaporednih obiskih Slovenije, v Goriških brdih in Novi Gorici leta 2021 ter Posočju lani, bo Giro tokrat prišel tik ob našo mejo. Vrhunec za Rogliča in slovenske ljubitelje kolesarstva bo 20. etapa, ko bi lahko padla tudi odločitev o zmagovalcu.

3. mesto je Primož Roglič osvojil na Giru leta 2019

Na sporedu bo namreč vožnja na čas s štartom v Trbižu in ciljem na Svetih Višarjah. »Kaj pričakujem? Slovenski spektakel, slovensko kolesarsko Planico,« je o nam najbližji preizkušnji povedal Roglič, ki kot nekdanji smučarski skakalec dobro ve, kako se stvarem sreže v od Višarij le streljaj oddaljeni dolini pod Poncami.