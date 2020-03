Roglič ne bo branil naslova na dirki po Romandiji

Bern - Švicarski organizatorji kolesarske dirke po Romandiji so sporočili, da so zaradi omejevanja širitve novega koronavirusa brez možnosti kasnejše izvedbe odpovedali preizkušnjo, ki bi morala potekati od 28. aprila do 3. maja in na kateri bi zmago iz preteklih dveh sezon branil slovenski kolesarski as Primož Roglič.



Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je sicer v nedeljo sporočila, da so odpovedane oziroma prestavljene vse dirke do 3. aprila v njihovem koledarju, a v posamičnih državah novi koronavirus predstavlja vse večje preglavice. V Švici so ustavili številna tako državna kot mednarodna tekmovanja globoko v spomladanske mesece, pri čemer je v nevarnosti tudi izvedba hokejskega svetovnega prvenstva elitne divizije.



Naslednja v vrsti žrtev pa je dirka po Romandiji. Mestom, kjer bi morali biti zaključki letošnjih etap, so že ponudili možnost, da etape organizirajo prihodnje leto. Zadnji dve izvedbi dirke v letih 2018 in 2019 je kot pripravo na italijansko pentljo (Giro) dobil slovenski kolesarski as Primož Roglič, v sezoni 2010 pa je skupno zmago v Švici slavil tudi Simon Špilak.