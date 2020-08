Roglič ne bo štartal na zadnji etapi kriterija Dauphiné

Ljubljana – Slovenski kolesarski as Primož Roglič ne bo štartal na današnji zadnji etapi kriterija Dauphiné. Novico o tem, da zaradi bolečin ne more nadaljevati preizkušnje, so sporočili iz njegove ekipe Jumbo-Visma.



Posledice včerajšnjega padca, ki še zdaleč ni bil nedolžen, so bile očitno prehude. Roglič tako ne bo mogel (u)braniti prvega mesta na kriteriju, ki velja kot nekakšna generalka za dirko po Franciji.



»Načrti za naslednje preizkušnje bodo odvisni od tega, kako hitro bo Primož okreval,« so še sporočili iz nizozemskega moštva.