Za to, da je Primož Roglič postal član ekipe NSN, ima bržčas največje zasluge Kjell Carlström, 50-letni nekdanji finski kolesar, ki vodi švicarsko naslednico ekipe Israel Premier Tech. Bil je tisti, ki je navezal stike z zasavskim orlom in njegovim agentom Mattio Gallijem in ju tudi prepričal. Tudi sicer je bil letos izjemno uspešen pri lovu na odmevne okrepitve, saj se je moštvu med drugimi pridružil tudi Richard Carapaz. A zdaj ga skupaj s sodelavci čaka še težja naloga, na hitro sestavljeno zasedbo iz zvenečih imen združiti v zmagovito celoto.

»Pritegnila me je njegova življenjska filozofija. In videlo se je, da ima še vedno veliko motivacije in strasti do šport. To je zelo pomembno. Če tega nimaš, potem nimaš temeljev. In Primož to ima,« je o Rogliču povdal Carlström.