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Kolesarstvo

Zadnji kolesar na Vuelti: Zapomnil si bom vsak prekleti vzpon, bil sem zanič

Glavni junaki dirke po Španiji so resda najhitrejši fantje, a morda si še več čestitk zasluži najpočasnejši med vsemi.
Njegova sestra Emma Norsgaard je prav tako odlična kolesarka, poročena pa je s kolesarjem ekipe UAE Emirates Mikkelom Bjergom. FOTO: Lidl-Trek/Facebook
Galerija
Njegova sestra Emma Norsgaard je prav tako odlična kolesarka, poročena pa je s kolesarjem ekipe UAE Emirates Mikkelom Bjergom. FOTO: Lidl-Trek/Facebook
Matic Rupnik
14. 9. 2026 | 10:31
14. 9. 2026 | 11:01
3:48
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Enric Mas, Primož Roglič, Wout van Aert, Matthew Brennan, Felix Gall ... Glavni junaki Vuelte so resda tisti fantje, ki so največ zmagovali in ki so dosegali največje uspehe. A še več duše so v svoje nastope vložili nekateri fantje, ki jih nismo videli pri čelu. Mednje spada tudi Mathias Norsgaard, član ekipe Lidl-Trek, ki je špansko La Vuelto končal kot zadnji. 

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Za zmagovalcem Enricom Masom je zaostal za več kot šest ur, za predzadnjim kolesarjem pa skoraj petdeset minut. Devetindvajsetletni danski specialist za klasike z 202 centimetri spada med najvišje kolesarje v karavani, hkrati pa je tudi med najtežjimi, kar mu je močno otežilo vožnjo navkreber. 

Večino časa je bil v vlogi pomočnika svojim klubskim kolegom, na cilju pa je bil povsem izmučen. »To je bila ena najtežjih izkušenj v mojem življenju. Zapomnil si bom vsak prekleti vzpon v tej državi. Zapomnil si bom vročino in občutek, ko drugi vozijo kot motorji, sam pa se počutiš kot povsem zanič kolesar. Potem se naslednje jutro zbudiš in vse skupaj ponoviš,« je pred zadnjo etapo povedal za TNT Sports.

Norsgaard je na Vuelti nastopil že leta 2022, ko je dirkal za Movistar, vendar takrat po deveti etapi ni več nadaljeval.Tudi štiri leta pozneje je bil blizu odstopa, v eni izmed etap je celo zaostal za časovnim limitom. Takrat organizatorji v bruto čas niso upoštevali dolge zaprte vožnje pred uradnim štartom, zato je po pritožbi lahko nadaljeval. 

Predvsem predzadnja etapa ga je povsem izčrpala. »Ko je bilo najtežje etape konec, sem občutil veliko olajšanje. Zjutraj sem si najmanj od vsega želel spet na kolo. Hotel sem samo domov. Želim se vrniti v Aarhus, si vzeti dva ali tri dni popolnega počitka in nato spet začeti trenirati. Takšno je življenje, ne moreš se ustaviti, kadar želiš,« je dejal Danec.

Dirka po Španiji je tudi letos zahtevala precejšen davek. Visoke temperature in zahtevna trasa so prispevale k številnim odstopom, Norsgaard pa je vztrajal predvsem zato, ker je želel prvič priti do cilja ene od treh največjih etapnih dirk. »Veliko mojih kolegov je moralo odstopiti zaradi ekstremne vročine in zelo zahtevne trase. Sam sem se moral boriti, da bi končal svojo prvo tritedensko dirko,« je dodal.

Norsgaard pa ni bil zadovoljen nad dejstvom, da je osvojil tako imenovalo rdečo laterno, neuradni naziv za zadnjega kolesarja v skupnem seštevku. »Na to nisem ponosen. Med menoj in predzadnjim Jordijem Meeusom je skoraj 50 minut razlike. Lahko bi se ustavil v Granadi, v miru pojedel bocadillo in bi še vedno končal pred menoj.«

Na tretjem mestu od zadaj je končal Domen Novak, slovenski vlečni konj ekipe UAE Emirates, ki je seveda veliko boljši kolesar, kot govorijo rezultati, a svoje delo pogosto opravi v prvem delu etape. Tudi šprinter Matevž Govekar je bil skupno med zadnjimi, končal le na 137. mestu med 142 kolesarji. 

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Mathias Norsgaardkolesarstvodirka po ŠpanijiPrimož RogličVueltaDomen NovakMatevž GovekarEnric MasVuelta 2026

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