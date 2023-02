Roglič osredotočen na Giro, a vrata Toura niso zaprta

Medtem ko Tadej Pogačar (UAE) že niza zmage v letu 2023, Primož Roglič (Jumbo Visma) še nabira pripravljalne kilometre pred novo sezono. Za to ima 33-letni as iz Kisovca tehten razlog. Oktobra je prestal operacijo rame, po kateri osem tednov ni smel sesti na kolo. Zdaj je na njem vsak dan na Tenerifih, kjer skupaj z Janom Tratnikom in drugimi moštvenimi kolegi pili formo za nove podvige.

Ob današnjem virtualnem srečanju s slovenskimi novinarji je bil sicer zimsko razpoložen. Z enim očesom je spremljal nastope smučark na SP v Franciji, obenem pa se pridušal zaradi vremenskih razmer na običajno sončnih Kanarskih otokih. »Spremljam smučanje, predvsem nastope Ilke Štuhec sem si ogledal v celoti. Sicer pa imamo nenavadno slabo vreme za te kraje, hladno je, dvakrat je snežilo, vendar je mogoče trenirati,« je povedal Roglič, ki dobro pozna Courchevel in Meribel, kjer ta čas poteka SP v alpskem smučanju. Proge potekajo z vrha Col de la Loze, kjer je bila leta 2020 etapa Toura in bo tudi letos. Naš nekdanji smučarski skakalec kajpak še bolje pozna Planico, kjer se bo prihodnji teden začelo SP v nordijskem smučanju.

»Bržkone ne bom prišel pogledat tekem, takrat bom še na pripravah,« je nadaljeval Roglič, ki se letos sicer osredotoča na hrib le streljaj od Planice, na Svete Višarje, kjer bo 27. maja potekala odločilna gorska vožnja na čas Gira, na katerem bo Rogla ob Remco Evenepoelu glavni favorit za zmago.

Pred Girom samo Katalonija

Na poti do cilja, ki se mu je izmuznil ob zadnjem nastopu – leta 2019 je končal na 3. mestu –, mu na srečo operirana rama ne povzroča več težav. »Z ramo je vse v redu, vse gre po načrtu, pripravljen bom za štart Gira. Kako dobro, pa bomo videli čez dober mesec, dirka po Kataloniji bo test, kje smo,« je Roglič razkril, da ga med dirko po Kataloniji (od 20. do 26. marca) in Girom (od 6. do 28. maja) ne bomo videli na dirkah.

»Sedaj sem šele na prvih obsežnejših pripravah za sezono, zato se bom po Kataloniji vrnil na Tenerife in opravil še en sklop priprav na Giro. Več razlogov je za to, da vmes nimam. Nisem videl smisla, da bi šel na nekatere dirke, datumsko se vse skupaj ne bi sestavilo, kot bi si želeli,« je nadaljeval Roglič, ki pa ni bil tako neposreden pri odgovoru na vprašanje, ali si je sam izbral Giro ali je želel ponovno nastopiti na Touru, na katerem bo njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard branil lansko zmago.

»Nekaj časa je minilo, odkar sem vozil na Giru, na katerem sem doslej nastopal na vsake tri leta, v 2016 in 2019, zdaj sem že leto v zaostanku. Giro nam je najbližje, na njem še nisem zmagal, tudi Tour sicer spada v to kategorijo, še me privlači ta dirka. A prej ko začneš z »grand touri« v seozoni, bolje je, imaš več manevrskega prostora, Giru sledita še dva, po Touru ti ostane samo še Vuelta,« je povedal slovenski kolesarski zvezdnik, ki se je v zadnjih treh sezonah osredotočil na Tour. Leta 2020 je končal na 2. mestu za Pogačarjem, v naslednjih dveh sezonah sta ga zaustavila padca.

Je možnost, da bi tokrat vendarle nastopil kot, vsaj na papirju, Vingegaardov pomočnik. »Po vseh teh letih vem, da je eno to, kar načrtuješ, drugo pa to, kar se nato zgodi. Vendar ta čas razmišljam samo o Giru, kaj bo sledilo, bomo videli, kasneje,« francoskih vrat še ni povsem zaprl Roglič, ki na začetku sezone minula leta nikoli ni imel v načrtu Vuelte, vendar je na njej slavil tri zaporedne zmage ...

Sta pa zdaj otipljiva prva cilja sezone, Katalonija in Giro, na katerih bo lovil prvi zmagi. »V Katalonija sem dirkal samo leta 2016 in se veselim vrnitve, ogromno klancev je letos, v vožnji navkreber bom že moral biti pravi,« je dejal o katalonski preizkušnji, na kateri bi rad dopolnil svojo zbirko zmag na prestižnih enotedenskih dirkah svetovne serije, med katerimi mu manjkata le še Katalonija in Švica.

Kronometer šele v Italiji

Ne bo pa se mogel preizkusiti v vožnji na kronometer, ki bo sicer eden od ključev za zmago na Giro, saj bodo na sporedu kar tri etape v tej disciplini. »Moral bom počakati na štart Gira, da bom videl, kako hiter sem na kronometru. Po operaciji rame je bilo zame sicer nekoliko težje sesti na kronometrsko kolo, ker so pozicije ekstremne, vendar zdaj lahko normalno opravljam vse treninge in posvečam veliko časa tej disciplini, da bom čim bolje pripravljen. Nam najbližji kronometer bo epski, saj je vzpon na Višarje izjemno strm, ne vem, kje bom našel podoben klanec za trening s 5 km pri povprečnem naklonu 15 odstotkov. Za nameček je dan prej kraljevska etapa z vzponom na Tre Cime, po treh tednih dirkanja bo to velik spektakel,« o odločilnih dnevih Gira razmišlja Roglič, ki pravi, da ga že obliva kurja polt ob misli, koliko slovenskih navijačev bo letos ob trasi Gira.

Manj pa mu ustreza odločitev prirediteljev, da bo cilj dirke namesto v Trstu, kot so sprva predvidevali, pred rimskim Kolosejem. »Ne bi se pritoževali, če bi bil cilj v Trstu, za tekmovalce, osebje in vse druge bi bilo mnogo lažje. Zdaj nas čaka velik transfer, za spremljevalce že na dan kronometra, za nas v nedeljo zjutraj z letom iz Trsta v Rim,« se je pridušal Roglič, ki pa je navdušen nad svojo novo družbo, tako družinsko kot ekipno.

Vesel naraščaja in rojakov

Žena Lora je v novem letu povila njunega drugega sina, pri Jumbu Vismi pa se mu je pridružil rojak Jan Tratnik. »Super je. Nekaj najlepšega je biti oče dvema fantoma. Vsi vemo, da nam družina pomeni vse. Z Janom so tudi le pozitivne stvari. Zelo dobrodošlo je, da lahko spregovoriš po slovensko s kolesarjem, ki je ob tebi. Tu je še drugi Jan, naš mehanik. Smo mini ekipa med ostalimi. Morda s Tratnikom ne bova vseh dirk skupaj vozila, je pa za oba nekaj lepega, da lahko skupaj dirkava,« je povedal Roglič, ki je na daljavo videl tudi tri Pogačarjeve zmage v začetku sezone.

Primož Roglič je letos drugič postal očka. FOTO: Instagram

»Seveda spremljam, kaj počne konkurence. Vse čestitke, neverjetno, včasih je videti, kot da samo on dirka,« je še povedal Roglič.