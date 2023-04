Roglič ostal brez glavnega pomočnika za Giro

Za Primoža Rogliča se je letošnja sezona začela sanjsko. Najprej z nepričakovanim nastopom na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, ki jo je tudi dobil, nato pa še z odlično generalko za dirko po Italiji v Kataloniji, kjer je zlomil glavnega tekmeca Remca Evenepoela.

V pripravah za naskok na rožnato majico in skupno zmago na dirki po Italiji gre torej vse kot po maslu, žal pa enako ne velja za njegove klubske kolege. Na dirki Tirreno - Adriatico je grdo padel Wilco Kelderman, ki si ni pravočasno zacelil vseh poškodb, zato ga ne bo v ekipi za Giro, so sporočili iz Jumbo Visme.

Nizozemec Kelderman je odličen na vzponih in bi moral biti desna roka Rogliča v Italiji. Bo pa namesto njega vskočil še en izvrsten hribolazec Sepp Kuss, a je vprašanje, če je Američan v tisti najbolj vrhunski formi, saj se je pripravljal za nastop na dirki po Franciji.

Sepp Kuss Foto Cor Vos/Jumbo Visma Foto Cor Vos/jumbo Visma Cor Vos/jumbo Visma

V ekipo za Giro so pri Jumbo Vismi uvrstili še Jana Tratnika, svetovnega prvaka v vožnji na čas Tobiasa Fossa, Koena Bouwmana, Roberta Gesinka, Edoarda Affinija in Michela Hessmana. "Čebele" trenutno trenirajo na zadnjih višinskih pripravah na Tenerifu, na vulkanu Teide, kjer trenira tudi večina drugih najboljših kolesarskih ekip. Tudi Soudal - QuickStep, tako da se Roglič in Evenepoel lahko z enim očesom opazujeta že na treningih.

Dirka po Italiji se bo začela v soboto, 6. maja, ko bo na sporedu vožnja na čas v Ortoni.