Roglič padel za 34 mest, zmagovalec Vuelte Vingegaard napredoval

Slovenski as Tadej Pogačar tudi po kanadskih klasikah v Quebecu in Montrealu kraljuje na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Danec Jonas Vingegaard se je po zmagi na dirki po Španiji povzpel za šest mest in je po novem drugi z velikim zaostankom slabih 5000 točk. Velik padec je doživel drugi slovenski as Primož Roglič.

Pogačarju (11.235 točk) in Vingegaardu (6416) na tretjem mestu sledi še en danski kolesar Mads Pedersen (5731). Ogromen padec na lestvici je zabeležil drugi najboljši slovenski kolesar Roglič (1631), ki si je po dirki po Franciji vzel premor od tekmovanj. Petintridesetletnik, ki je bil vrsto tednov v »top 5« na svetu, je zdrsnil kar za 34 mest in je na današnji lestvici Ucija šele 39. kolesar sveta. Od Slovencev so v prvi petstoterici še Matej Mohorič na 146., Jakob Omrzel na 287., Matevž Govekar na 357. in Jaka Marolt na 480. mestu.

Slovenija je kot reprezentanca na lestvici po dolgem času izpadla iz najboljše trojice držav. Še naprej vodi Belgija (18.177), na drugo mesto se je povzpela Danska (18.057), tretja je Italija (17.387), na četrto mesto pa je po novem z drugega zdrsnila Slovenija (15.209). Med kolesarkami je na vrhu ostal nizozemski dvojec Lorena Wiebes (4451) pred Demi Vollering (4393), najboljša Slovenka Urška Žigart je na 41. mestu in je pred svetovnim prvenstvom v Ruandi edina v prvi stoterici kolesark.