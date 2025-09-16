  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kolesarstvo

    Roglič padel za 34 mest, zmagovalec Vuelte Vingegaard napredoval

    Slovenski kolesar Tadej Pogačar ohranja prvo mesto na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze, zasledujeta ga dva Danca.
    Jonas Vingegaard je pridobil šest mest in je sedaj drugi. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    Galerija
    Jonas Vingegaard je pridobil šest mest in je sedaj drugi. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP
    T. E., STA
    16. 9. 2025 | 08:25
    16. 9. 2025 | 11:19
    2:00
    A+A-

    Slovenski as Tadej Pogačar tudi po kanadskih klasikah v Quebecu in Montrealu kraljuje na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Danec Jonas Vingegaard se je po zmagi na dirki po Španiji povzpel za šest mest in je po novem drugi z velikim zaostankom slabih 5000 točk. Velik padec je doživel drugi slovenski as Primož Roglič.

    Pogačarju (11.235 točk) in Vingegaardu (6416) na tretjem mestu sledi še en danski kolesar Mads Pedersen (5731). Ogromen padec na lestvici je zabeležil drugi najboljši slovenski kolesar Roglič (1631), ki si je po dirki po Franciji vzel premor od tekmovanj. Petintridesetletnik, ki je bil vrsto tednov v »top 5« na svetu, je zdrsnil kar za 34 mest in je na današnji lestvici Ucija šele 39. kolesar sveta. Od Slovencev so v prvi petstoterici še Matej Mohorič na 146., Jakob Omrzel na 287., Matevž Govekar na 357. in Jaka Marolt na 480. mestu.

    Slovenija je kot reprezentanca na lestvici po dolgem času izpadla iz najboljše trojice držav. Še naprej vodi Belgija (18.177), na drugo mesto se je povzpela Danska (18.057), tretja je Italija (17.387), na četrto mesto pa je po novem z drugega zdrsnila Slovenija (15.209). Med kolesarkami je na vrhu ostal nizozemski dvojec Lorena Wiebes (4451) pred Demi Vollering (4393), najboljša Slovenka Urška Žigart je na 41. mestu in je pred svetovnim prvenstvom v Ruandi edina v prvi stoterici kolesark.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Za Tadeja Pogačarja je dosegljiv zlati dvojček

    Slovenski kolesarski šampion na svetovnem prvenstvu ne bo tako darežljiv, kot je bil na kanadski generalki.
    Miha Hočevar 15. 9. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačarja je bilo zaradi bolezni strah, a noge se dobro vrtijo

    Tadej Pogačar se je na veliki nagradi Montreala odpovedal zmagi. To je prepustil ekipnemu kolegu Brandonu McNultyju.
    Matic Rupnik 15. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Jezni kolesarji na Vuelti: To ni bil protest, to je bil organiziran kriminal

    Po odpovedi zadnje etape dirke po Španiji je bilo veliko kolesarjev precej razočaranih. Ekipe so zvečer na parkirišču kar same organizirale podelitev nagrad.
    Matic Rupnik 15. 9. 2025 | 08:02
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Vingegaardu so rdečo majico podelili na parkirišču

    Kapetan Visme Lease a Bike po pričakovanjih slavil prvo dansko zmago na Vuelti. Naslednji cilj je EP v Franciji.
    Miha Hočevar 14. 9. 2025 | 23:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Gorsko kolesarstvo

    Mlada Maruša Tereza Šerkezi svetovna prvakinja: Ne morem verjeti (VIDEO)

    Osemnajstletna Maruša Tereza Šerkezi je bila že pred mladinskim SP ena izmed glavnih favoritinj za kolajno v švicarskem kantonu Valais in je vlogo upravičila.
    12. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako dobro počutje zaposlenih postaja konkurenčna prednost

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Primož RogličTadej PogačarJonas VingegaardLestvica UCIMatej Mohoričdirka po Španiji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bolezni in nadloge preteklih stoletij

    Tudi danes še vztrajajo uši in gliste, primeri okužb z garjami naraščajo

    Nekoč spremljevalke revščine in slabih higienskih navad še danes razširjene tudi v razvitem svetu.
    Saša Bojc 16. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Šentjakobsko gledališče

    Nova sezona Šentjakobskega: Misliti gledališče, odnose in svet

    Premiere v novi sezoni preusmerjajo od zaslonov k živi igri; projekt za mlade je s programom v dialogu in ga dopolnjuje.
    Nina Gostiša 16. 9. 2025 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Motnje hranjenja

    Drastičen porast motenj hranjenja: četrtina fantov zaskrbljenih zaradi mišic

    Vse več posameznikov zboleva za novimi oblikami motenj hranjenja. Še posebej velik porast so opazili pri moških.
    Manca Jagodic 16. 9. 2025 | 11:08
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Objava GRS Bohinj

    Tujega planinca je ugriznil gad

    Planinca so prepeljali v UKC Ljubljana. Kače še kak mesec ne bodo hibernirale, zato do takrat velja biti previden, navajajo gorski reševalci iz Bohinja.
    16. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Turizem

    Par oglobili in izgnali iz Benetk zaradi plavanja v kanalu

    Turista sta v vodo skočila blizu Akademskega mostu v nedaleč od Trga svetega Marka.
    16. 9. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Motnje hranjenja

    Drastičen porast motenj hranjenja: četrtina fantov zaskrbljenih zaradi mišic

    Vse več posameznikov zboleva za novimi oblikami motenj hranjenja. Še posebej velik porast so opazili pri moških.
    Manca Jagodic 16. 9. 2025 | 11:08
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Objava GRS Bohinj

    Tujega planinca je ugriznil gad

    Planinca so prepeljali v UKC Ljubljana. Kače še kak mesec ne bodo hibernirale, zato do takrat velja biti previden, navajajo gorski reševalci iz Bohinja.
    16. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Turizem

    Par oglobili in izgnali iz Benetk zaradi plavanja v kanalu

    Turista sta v vodo skočila blizu Akademskega mostu v nedaleč od Trga svetega Marka.
    16. 9. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo