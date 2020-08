FOTO:Roglič po padcu stisnil zobe za rumeno majico

Ljubljana

AFP Egan Bernal danes ni štartal zaradi težav s hrbtom. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Profil 4. etape kriterija Dauphine. FOTO: Infografika Delo

Profil 5. etape kriterija Dauphine. FOTO: Infografika Delo

- Kakšna drama pred in med 4. etapo kriterija Dauphine! Danes smo videli, kako se lahko v kolesarstvu vse v trenutku obrne na glavo. Začelo se je z odstopom lanskega zmagovalca Toura, ki zaradi težav s hrbtom ni štartal. Zaradi padca sta nato predčasno dirko končala šein, 3. in 4. z lanske dirke po Franciji. Na tleh pa se je znašel tudi. Morda je tudi slovenski zvezdnik, ki mu je posnelo kar nekaj kože, že razmišljal o tem, da bi sestopil s kolesa, vendar je stisnil zobe in z 10. mestom ubranil rumeno majico.Na 153,5 km dolgi preizkušnji (Ugine–Megève) s šestimi kategoriziranimi vzponi in skupno 4700 višinskimi metri vzpenjanja je dogajanje eksplodiralo, čeprav je Ineos ostal brez svojega kolumbijskega kapetana. V pobeg se je podalo 15 kolesarjev, med njimi tudi(Bahrain McLaren), francoski zvezdnik(Deceuninck Quick Step) ter poljska »lokomotiva« pri IneosuVendar so bili za Jumbo Vismo bolj kot tekmeci nevarni padci. Kruijswijk se je zapletel v skupinski padec (ob tem si je izpahnil ramo, tako da je vprašljiv tudi njegov nastop na Touru), ki je z dirke odnesel še Buchmanna (Bora Hansgrohe), tretjeuvrščenega na dirki, in njegovega moštvenega kolegaNa žalost se nesreče s tem še niso končale, na 82. kilometru se je na tleh znašel tudi Roglič. Zaostal je za skupino favoritov, kazalo je že, da bo sestopil s kolesa, vendar je nadaljeval. Na poti nazaj med tekmece za končno zmago mu je pomagal najmočnejši pomočnik v zadnjih dneh. Američan je ob Rogliču ostal tudi v vse manjši skupini favoritov, v kateri je imela na predzadnjem vzponu dneva na Montée de Bisanne (12.4 km, 8,2 km) Jumbo Visma še. Ta se ni obremenjeval z ubežniki, ki Rogliču niso bili nevarni v skupnem seštevku, temveč skrbel, da skoki(Bahrain McLaren)in(AG2R) iz skupine favoritov niso bili uspešni.Sledil je še zadnji spust in ciljni vzpon proti Megèvu, (7,4 km s povprečnim naklonom 4,7 odstotka). Med ubežniki v ospredju ni bilo več Mohoriča, v skupino z rumeno majico pa se je vrnil(UAE), ki je pred tem odpadel. Začela se je dvojna bitka, med ubežniki, ki so šli v zadnji klanec s prednostjo dobrih dveh minut in pol, za etapno zmago, v Rogličevi skupini pa je šlo za sekunde v boju za rumeno majico.Glavno vprašanje je bilo, kakšne posledice je pri slovenskem asu pustil padec. Ob izjemni podpori moštvenih kolegov, med katere se je v ospredje vrnil tudi, tekmeci niso imeli možnosti, da bi ga napadli. Samostojen napad pa je med ubežniki uspel Nemcu, ki je slavil svojo najodmevnejšo zmago doslej, predvsem pa poskrbel za obliž na ranah ekipe Bora Hansgrohe, ki je pred tem izgubila svojega kapetana Buchmanna.V skupnem seštevku drugouvrščeni Thibaut Pinot (Groupama FDJ) je v šprintu preizkusil Rogličeve noge, vendar se 30-letnega Zasavca ni otresel. Končala sta na 9. in 10. mestu, v skupnem seštevku je Slovenec še vedno 14 sekund pred Francozom. Pogačar je etapo končal kot 12., njegov zaostanek za Rogličem tako na 9. mestu skupnega seštevka ostaja 1:17.Jutri je na vrsti še zadnja etapa s štartom in ciljem v Megèvu, na 153,5 km dolgi poti pa bo kar osem kategoriziranih vzponov. Sodeč po doslej videnem, Rogliču ne bi smeli predstavljati prevelike ovire. Upati je le, da mu številne odrgnine ne bodo kradle spanca.