Roglič pokazal, kdo je številka ena

Ambrož pod Krvavcem – Primož Roglič (Jumbo Visma) je na 30. državnem prvenstvu v kolesarstvu pokazal, kdo je številka ena na svetovni jakostni lestvici in tudi v Sloveniji. Na 8 km dolgem vzponu na Ambrož pod Krvavcem je v spektakularnem neposrednem dvoboju ugnal Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in si prikolesaril svoj prvi naslov slovenskega prvaka. Tretje mesto je osvojil Matej Mohorič (Bahrain McLaren).



Favoritom so načrte na 146 km dolgi preizkušnji poskušali prekrižati štirje ubežniki Jan Tratnik (Bahrain McLaren), Žiga Horvat (Adria Mobil), Matic Grošelj (Gusto Santic) in Nik Čemažar (Kranj), ki so si prikolesarili največ tri minute in pol prednosti, kar pa ni bilo dovolj, da bi se lahko borili za zmago. Najdlje sta v ospredju vztrajala Tratnik in Čemažar, ki pa polminutne prednosti na vznožju vzpona nista mogla ubraniti. Med ženskami je zmago slavila Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana).



Sicer pa so na cestah v okolici Cerkelj na Gorenjskem na svoj račun prišli številni slovenski ljubitelji kolesarstva. V velikem številu so se zbrali ob krožni trasi med Cerkljami in Komendo, številni so tudi prekolesarili ciljni vzpon in pripravili vzdušje prave kolesarske klasike.