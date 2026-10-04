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Kolesarstvo

Roglič pred 200.000 navijači ni imel svojega dneva (VIDEO)

Evenepoel v fotofinišu cestne dirke na EP ugnal Cicconeja. Pogačar v tekmovalni pokoj pospremil Mezgeca. V sredo vožnja na čas.
Primož Roglič bo slovenski adut tudi v vožnji na čas. FOTO: Dejan Javornik
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Miha Hočevar
4. 10. 2026 | 19:36
4. 10. 2026 | 19:46
6:30
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Kakšna drama v Šenčurju! O naslovu kolesarskega evropskega prvaka je odločal fotofiniš, a v tesni igri tisočink sekunde na žalost ni bilo slovenskega kolesarja. Najtesnejšo zmago v karieri je slavil Belgijec Remco Evenepoel pred Italijanom Giuliom Cicconejem. Prvi domači adut Primož Roglič pa pred 200.000 navijači ni imel svojega dneva, noge so ga ponesle do 10. mesta. A v sredini vožnji na čas bo imel še eno zlato priložnost.

»Nisem imel ravno najboljših nog, imel sem velik boj zadnja dva kroga. Te pa gotovo ponesejo vsi navijači, najlepša hvala vsem za takšno podporo,« je povedal Roglič.

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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