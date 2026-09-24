Roglič o peklenski trasi v Montrealu: Morda sem prestopil mejo in pretreniral

Kolesarje na svetovnem prvenstvu v Kanadi v nedeljo čaka veliki finale, 273,7 kilometra dolga moška cestna dirka s 3800 višinskimi metri. Zahteven krog, zelo podoben tistemu z VN Montreala, bodo prevozili kar 12-krat.

Slovenci so traso že preizkusili, Primož Roglič pa pravi, da bo najpomembneje izpolniti zastavljeno taktiko in nato videti, koliko bodo dopuščale noge.

»Krog je bil na testu težak, malo tudi zaradi utrujenosti po dolgi poti. Treh krogov se spomnim, zadnjih dveh pa malo slabše. Zanimivo bo,« je za Kolesarsko zvezo Slovenije povedal Roglič, ki ima v Severni Ameriki le skakalne izkušnje, kolesarskih še ne.

Taktika za nedeljo je po mnenju Kisovčana jasna: »Moramo se osredotočiti nase in skušati z ekipo opraviti najboljše, kar sami lahko. Delati moramo stvari, ki se jih bomo dogovorili, noge pa bodo pokazale, kaj bomo dosegli skupaj in v primerjavi z vsemi ostalimi.«

Roglič: Vse bo pokazala nedelja

Dodatno motivacijo je Roglič dobil na zanj zelo uspešni Vuelti, ki jo je končal na drugem mestu za Enricom Masom.

»Zame se je odvila izjemno. Zdaj pa bomo videli, ali sem se uspešno in dovolj spočil ali pa malo prestopil tisto mejo in pretreniral. Vse bo pokazala nedelja.«

V podobnem položaju je po Vuelti tudi Gal Glivar, ki pravi, da se mu je uspelo spočiti. Po ogledu trase v Montrealu je bil jasen: »Krog je zelo dinamičen in težak, ni ravno tehničen. Dirkalo se bo na polno in noge bodo odločale.«

Zadovoljen je tudi tretji Slovenec s španske pentlje Matevž Govekar. »Lažji je prihod v Montreal kot obratno. V tem zraku se lažje diha.«

Tudi sam pričakuje predvsem dirko na izčrpavanje. »Progo smo si ogledali in vem, kje noge zapečejo. Proga je težka in hitra, klanci niso najdaljši, se pa vrstijo eden za drugim. Intervali so visoko intenzivni, časa za počitek pa vmes ni.«

Mezgec pred enim zadnjih nastopov kariere

Posebna bo nedelja za Luko Mezgeca, ki bo na SP odpeljal predzadnjo dirko svoje dolgoletne kariere. Končal jo bo prihodnjo nedeljo na evropskem prvenstvu, prav tako v dresu slovenske reprezentance.

»Čakam, da je konec in občutki so prav sladki. Vesel sem, da kariero lahko končam v reprezentanci, zato komaj čakam, da zavrtim pedala.«

Mezgec se je ob vrnitvi v Kanado spomnil tudi VN Montreala leta 2013, ko je bil šele na začetku poklicne kariere.

»Trasa je zelo podobna. Klanec je isti, drugi del pa speljan malo drugače. A spremenilo se je tudi dirkanje. Vse je hitrejše.«

Slovenske možnosti ocenjuje realno. »Vem, da bo težko, a imamo dobre kolesarje, da lahko posežemo visoko. Favoriti so znani, glede na to, da nimamo Tadeja, bo za nas uspeh, če se eden prebije med osmerico.«

Z dirke na Kitajskem se je reprezentanci pridružil še Tilen Finkšt. »Imamo dobro ekipo z vso potrebno podporo. Dirka bo težka, čaka nas 12 krogov in kaj dosti prostora, da bi vmes kolesar zadihal, ni. Mislim, da se bo razlika delala že v prvih krogih in kdor bo imel noge, jih bo pač imel.«

Brez Pogačarja je krog favoritov zelo širok

Odsotnost Tadeja Pogačarja, svetovnega prvaka iz Züricha 2024 in Kigalija 2025, je boj za mavrično majico močno odprla.

Remco Evenepoel si bo v belgijski reprezentanci vlogo kapetana delil z Woutom van Aertom, ki je bil na Vuelti v odlični formi. Med glavnimi kandidati bosta tudi najboljša z nedavne VN Montreala, Mehičan Isaac del Toro in Francoz Paul Seixas.

Močan ameriški dvojec sestavljata Brandon McNulty in Quinn Simmons, visoko meri tudi Britanec Tom Pidcock. V širšem krogu favoritov je Mathieu van der Poel, ki je dobro formo pokazal z dolgo samostojno vožnjo do etapne zmage na dirki po Luksemburgu.

V Kanadi je tudi sveži zmagovalec Vuelte Mas, ob njem bo v španski reprezentanci Juan Ayuso. Italijani in Francozi prihajajo s široko zasedbo, Danska računa na Madsa Pedersena, Nemčija pa na Floriana Lipowitza.

Pred sobotnim in nedeljskim vrhuncem prvenstva z dirkama članic in članov se bodo za naslove pomerile še mlajše kategorije. Danes so na vrsti mladinci in mlajše članice, v petek pa mlajši člani in mladinke.