FOTO:Roglič premočen tudi za Bernala

je v 1. etapi dirke Tour de l'Ain v Franciji za las ušla zmaga, ko ga je na ciljni črti presenetil mladi Italijan. Ponovitve tega pa si 30-letni Zasavec ni dovolil v drugi etapi, v kateri je skupaj s svojimi pomočniki iz ekipe Jumbo Visma pokazal izjemno moč.v šprintu ni imel možnosti.Jumbo Visma in Roglič so se drugi dan tridnevne preizkušnje v Franciji, prve, na kateri Roglič nastopa v mednarodni konkurenci po lanski jeseni, odločili, da je napad najboljša obramba in v velikem slogu pokazali svojo izjemno moč.Na zadnji kategoriziran vzpon na Col de Manthiers (9,1 km, 6,3 odstotka povprečni naklon) so neusmiljeno ritem narekovali, v vodilni skupini je bilo vse manj kolesarjev, hitro je odpadel nosilec rumene majice Andrea Bagioli, naposled so se povsem razredčile tudi vrste Ineosa. Tempu Rogliča in njegovih pomočnikov je lahko sledil le še lanski zmagovalec Toura Egan Bernal.Med spustom se je v vodilno skupino od kolesarjev Ineosa vrnilin začel se je taktični boj. Jumbo Visma je v napad poslala, vendar je Castroviejo poskrbel, da so ga zasledovalci ujeli. Kljub temu je Rogličeva nizozemska zasedba obdržala pobudo. Kruijswijk je Bennett sta še naprej narekovala tempo, vse do zadnjega kilometra, ko je o zmagovalcu odločil šprint manjše skupine. Ko je Roglič dodal plin, Bernal,(imel je tudi tehnične težave) inniso imeli odgovora. Slovenec je slavil svojo drugo letošnjo zmago (prva je bila junija na DP) in 37. v profesionalni karieri.Kajpak je oblekel tudi rumeno majico vodilnega na dirki, 10 sekund pred Bernalom. Odločitev o končnem zmagovalcu bo padla jutri na vzponu na Grand Colombiers, ki bo tudi ciljni vzpon 15. etape dirke po Franciji.