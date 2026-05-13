Roglič presenetil: lovil bo veliki cilj, a proti najtežjemu tekmecu

Ko je Primož Roglič med pripravljalnim taborom Red Bull Bore Hansgrohe pred začetkom sezone razkril tekmovalni program, ni manjkalo privzdignjenih obrvi. Na njem je namreč bila etapna dirka v Švici, dirka po Romandiji, v junijskem sporedu pa je manjkala dirka po Švici, edina od sedmih velikih enotedenskih preizkušenj, ki Rogliču v zbirki še manjka. Zdaj se zdi, da si je vendarle prislužil pot na štart.

Rogliča so namreč na štartni seznam uvrstili pri dobro obveščenem portalu ProCyclingStats, ki redno spremlja tekmovalne programe kolesarjev. Uradne potrditve še ni, za Rogliča bi to bila zadnja dirka pred poletnim premorom, saj na dirki po Franciji letos ne bo nastopil.

Če bo Zasavec kapetan nemškega moštva na dirki po Švici, ga čaka najtežji možni tekmec. Na štartu bo namreč tudi Tadej Pogačar, enako velja za Domna Novaka, ekipa Emiratov bo zagotovo nadzorovala potek dirke in poizkušala Pogačarju pred začetkom Toura pripraviti popolno generalko. Pot do zmage bo zato za Rogliča še bolj zahtevna kot sicer.

Eno rumeno majico v Švici je Pogačar letos že osvojil, junija bo lovil drugo. FOTO: Til Buergy/AFP

Dvoboj Slovencev v Švici pa ni prav dobra novica za prireditelje domače dirke po Sloveniji, saj utegne dirkanje v Švici zasenčiti domači tekmovalni spored, vključno s kraljevsko etapo na težko pričakovani Vršič. Tako dirka po Švici kot dirka po Sloveniji se začneta 17. junija in trajata pet dni.