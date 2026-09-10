Roglič razkril, zakaj je v drugem delu kronometra vozil počasneje

»Lahko sem zadovoljen. Dal sem vse od sebe in tudi nekoliko zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku,« je po današnjem kronometru na dirki po Španiji v okolici Jereza dejal slovenski kolesar Primož Roglič.

Roglič je v 18. etapi zasedel četrto mesto in proti vodilnemu Špancu Enricu Masu pridobil 33 sekund. Njegov zaostanek v skupnem seštevku zdaj znaša 1:37 minute, v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe pa so odkrito upali, da bo razlika po vožnji na čas še manjša.

Mas presenetil tudi Rogličevo ekipo

Španec je izpolnil svoje napovedi in tudi v kronometru pokazal precej boljšo predstavo kot v preteklosti.

»Danes je bil Enric neverjeten, lahko mu samo čestitam,« je Roglič povedal slovenskim medijem.

V njegovi ekipi so pred današnjo etapo napovedali popoln napad. Po njihovih ocenah je Roglič načrt tudi izpolnil, saj naj bi bil po besedah vodje ekipinega razvojnega oddelka Daniela Bighama celo sedem sekund hitrejši od simulacij. Toda Mas (Movistar) je bil precej boljši kot v svojih prejšnjih kronometrskih nastopih in tako izpolnil lastne napovedi.

Roglič je bil kljub temu s svojo predstavo zadovoljen. »Pred etapo sem lahko le upal na dobro vožnjo in na koncu se mi je ta izšla,« je dejal po četrtem mestu.

V zadnjem delu nekoliko previdneje

Roglič je na prvem vmesnem času proti Felixu Gallu in Masu pridobil 22 sekund ter za zmagovalcem etape Stefanom Küngom zaostajal le osem sekund. V nadaljevanju je še ostajal blizu Švicarju, v zadnjem delu pa nekoliko popustil in začel izgubljati sekunde tudi proti Masu. Po etapi je pojasnil, zakaj je bil takrat nekoliko previdnejši.

»V prvem delu sem nekoliko bolj pritisnil na pedala, v drugem pa sem bil, morda tudi zaradi izkušenj iz preteklosti in podlage na cestah tu, nekoliko previdnejši. A dal sem vse od sebe in na koncu zmanjšal zaostanek.«

Roglič za Masom zdaj zaostaja 1:37 minute. Pred karavano sta še dve zahtevni gorski etapi, na katerih lahko upa na preobrat. Kljub temu da je bil Mas doslej v gorskih etapah hitrejši, Roglič ne namerava vreči puške v koruzo: »V ekipi bomo naredili vse. Šli bomo dan za dnevom, jaz bom dal vse od sebe, potem bomo pa videli, kaj to pomeni.«

Omrzel brez radijske zveze, a še vedno šesti

Današnji kronometer je bil pomemben tudi za še enega Slovenca. Dvajsetletni Jakob Omrzel je v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja sicer izgubil 27 sekund proti Oscarju Onleyju (Netcompany Ineos), a obdržal šesto mesto v skupni razvrstitvi. Za Masom zdaj zaostaja natanko sedem minut, za Škotom v beli majici pa 57 sekund.

V cilju je bil Novomeščan zadovoljen s svojo predstavo, še toliko bolj, ker mu že od starta ni delovala radijska povezava z ekipnim avtomobilom. »Zelo dobro sem se počutil, nisem trpel na kolesu,« je dejal član Bahrain-Victoriousa.

»Ko sem videl, da mi ne dela radijska povezava, sem se sprva malce lovil, a nato sem odvozil, kot sem pač lahko. Zadovoljen sem z izidom, ostajam v deseterici in tam želim ostati,« je dodal.

Bela majica še ni izgubljena

Omrzel v cilju še ni vedel, kolikšen je njegov zaostanek za belo majico, a še vedno verjame, da boj zanjo ni odločen. »Če sem še vedno dovolj blizu, ni razloga, da ne bi še napadal,« je dejal.

V petek bo na sporedu zelo zahtevna etapa od Veleza do vrha Penas Blancas. Po razgibanem srednjem delu trase bo na koncu sledil še 18,8 kilometra dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom 6,5 odstotka. Kolesarji bodo skupno premagali okoli 4000 višinskih metrov.