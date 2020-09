FOTO:Roglič se bo moral spet držati Wouta van Aerta

Imola - »Pobudo bomo prepustili tistim, ki so najboljši na klasičnih dirkah, nato pa bomo poskušali položaj preobrniti v naš prid,« je slovenski selektor Andrej Hauptman izpostavil srž slovenske taktike na današnji (štart 9.45) 258,2 km dolgi cestni dirki na SP, pred katero seznam favoritov ni enak, kot je bil na Touru. Tu so Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča zamenjali Wout van Aert, Julian Alaphilippe in Jakob Fuglsang.Van Aert, izjemni Belgijec, ki je v vožnji na čas osvojil srebro, je razumljivo prvi favorit s stavniškimi kvotami med 3,4 in 3,5. Na Touru, na katerem je bil pri ekipi Jumbu Visma eden od najbolj neumornih ...