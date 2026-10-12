Roglič še omahuje, Seixas že trka na Pogačarjeva vrata

Kolesarska javnost še ugiba o nadaljevanju kariere Primoža Rogliča, Tadej Pogačar se pripravlja na udar mladih tekmecev.
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Primož Roglič naj bi se o nadaljevanju kariere odločil v prihodnjih dneh. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Slovenski kolesarski as Primož Roglič še ni sprejel odločitve o nadaljevanju kariere, Paul Seixas pa je z zmago na dirki po Lombardiji napovedal prihodnost svetovnega kolesarstva.
O Rogličevih dilemah, novem francoskem čudežnem dečku, Jakobu Omrzelu in vse večjih varnostnih izzivih na dirkah smo se pogovarjali našim kolesarskim specialistom Miho ...
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