Roglič še omahuje, Seixas že trka na Pogačarjeva vrata

Slovenski kolesarski as Primož Roglič še ni sprejel odločitve o nadaljevanju kariere, Paul Seixas pa je z zmago na dirki po Lombardiji napovedal prihodnost svetovnega kolesarstva. O Rogličevih dilemah, novem francoskem čudežnem dečku, Jakobu Omrzelu in vse večjih varnostnih izzivih na dirkah smo se pogovarjali našim kolesarskim specialistom Miho ...