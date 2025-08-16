Roglič si bo znova pripel štartno številko

Drugi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič se bo vrnil na dirke na kriteriju v nizozemskem Etten-Leuru, kjer bo v nedeljo nastopil skupaj z domačim favoritom Mathieujem van der Poelom. Kolesar ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe je na letošnjem Touru po Franciji zasedel skupno 8. mesto, kar je njegova prva uvrstitev v Parizu po letu 2020, ko je za las zgrešil zmago in končal na drugem mestu.

Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) pa se bo prvič po prisilnem odstopu s Toura zaradi pljučnice vrnil v tekmovalni ritem.

Priprave 35-letnika Rogliča na letošnji Tour so bile daleč od idealnih, saj ga je niz padcev na Giru po Italiji prisilil k odstopu in mu vzel dragocen čas treninga med okrevanjem na antibiotikih. Kljub temu zastoju je Roglič v tretjem tednu oživel, se podajal v bege in dokazal, da še vedno premore iskro za popestritev dirke. To bo prvi Rogličev nastop pred kamerami, odkar so oznanili, da bo Remco Evenepoel leta 2026 postal njegov novi moštveni kolega, zato bo morda lahko komentiral ta odmeven prestop, ugiba portal Cyclinguptodate.

Organizatorji v Etten-Leuru so sestavili močno zasedbo, saj se bodo Rogliču in van der Poelu na štartni listi moške dirke pridružili še Oscar Onley, Thymen Arensman in Tim Wellens.

Pretekli konec tedna je bil Rogla z ženo Loro svat na poroki prijatelja in sotekmovalca v ekipi Jana Tratnika, ki se je v Goriških brdih poročil z Urško.