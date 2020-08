Roglič spet odpihnil Bernala

Če je kdo dvomil o pripravljenostipotem ko v mednarodni konkurenci ni dirkal od lanske jeseni, je slovenski zvezdnik te dvome odpihnil že na prvi preizkušnji po vrnitvi. Na dirki Tour de l'Ain je slavil dve etapni zmagi in osvojil rumeno majico, za katero je ugnal tudi lanskega zmagovalca dirke po Francijiin Ineosov »stroj«.Prva ogrevalna dirka pred »francosko pentljo« bi se stežka razpletla bolje za Rogliča, ki je v 1. etapi za centimeter ali dva zgrešil zmago, nato pa bil najmočnejši v preostalih dveh preizkušnjah. Tudi na današnji kraljevski s ciljem na Grand Colombierju, 1496 metrov visoko, po 17,8 km vzpenjanja s povprečno 7-odstotonim naklonom. Tu se bo 13. septembra končala tudi 15. etapa Toura …Potem ko je v 2. etapi njegova ekipa Jumbo Visma velikim tekmecem iz Ineosa odčitala pravo lekcijo moči, so to pot pobudo prevzeli Bernal in njegovi pomočniki. Narekovali so oster tempo na čelu glavnine in poskusili osamiti Rogliča. Vendar so do odločilnega vzpona ob njem ostali še trije izjemno močni pomočniki,Ineos je zv prvem delu vzona še naprej narekoval oster tempo, ki je redčil vodilno skupino. Na presenečenje vseh pa je bil tempo, ki ga je narekoval Froome, prehud za njegovega kapetana Bernala. Osem km pred koncem je nekoliko zaostal, vendar se vrnil med favorite. Med njimi pa je spet ostal sam, obkrožen s kolesarji Jumba Visme.Vse do 3 km pred ciljem je tempo narekioval Dumoulin, prvi je skočil, ki se je boril le za etapno zmago, v skupnem seštevku ni imel več možnosti. Pri lovu je Rogliču pomagal Bennett. Naposled je v zadnjem kilometru Bernal poskušal z napadom, vendar mu je Roglič zlahka sledil in se nato tudi brez težav odpeljal mimo njega.»Etapa je bila izjemno zahtevna, Ineos pa jo je še otežil z narekovanjem zelo ostrega tempa na vseh vzponih. Naša ekipa je spet izjemno opravila svoje delo, na koncu pa sem imel dovolj moči, da sem ga okronal z zmago,« je povedal Roglič, ki je danes slavil 38. in 39. zmago v karieri, to je tudi njegova 11. zmaga v skupnem seštevku etapne dirke. Do začetka Toura so skoraj še trije tedni, v sredo pa se začne generalka zanj. Kriterij Dauhpine bo sicer tri dni krajši kot običajno, zato pa zahtevnejši kot prejšnja leta. Vseh pet etap bo gorskih, vse se bodo končale s ciljnim vzponom, končnega zmagovalca bomo dobili v nedeljo v smučarskem središču Megeve.