FOTO:Roglič trdno v sedlu, a Pogačarju dve majici nista dovolj

Meribel - Za slovenske kolesarje so bile majice vodilnih na tritedenskih dirkah nekoč malodane nedosegljive. Le Jani Brajkovič jo je na Vuelti v letih 2006 in 2013 oblekel za nekaj dni. Od lani pa je zbirka precej bogatejša, slovenska je že bila rožnata majica na Giru in spet rdeča na Vuelti. Zdaj pa so slovenske kar tri od štirih trofejnih majic na Touru.Primož Roglič nosi rumeno, tisto, ki največ šteje. Nosi jo najboljši na Touru in želi si jo tudi Tadej Pogačar, čeprav je v kraljevski 17. etapi beli majici najboljšega mladega kolesarja dodal še pikčasto najboljšega hribolazca. ...