Roglič udeležen v grdem padcu

Na tretji etapi kolesarske dirke po Algarveju je v ciljnem šprintu zadaj prišlo do hudega padca, v katerem je bil udeležen Primož Roglič, a se je v cilj odpeljal na kolesu, potem ko je nekaj kolesarjev trčilo v betonski zid. Zmagal je njegov kolega pri ekipi Red Bull Bora-Hansgrohe, Belgijec Jordi Meeus. To je njegova 12. zmaga v karieri in že šesta za moštvo v tej sezoni. Drugi je bil Alberto Dainese in tretji Biniam Girmay.

V skupnem seštevku vodi Švicar Jan Christen, ki ima štiri sekunde prednosti pred Portugalcem Joaom Almeido. Jonas Vingegaard je peti (+0,20), Roglič sedmi (+0,23). Že prej v etapi je zaradi padca odstopil Romain Bardet.