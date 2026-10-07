Roglič upa, da majice prvaka ne bo nosil le okoli hiše

Primož Roglič je najboljše prihranil za konec evropskega prvenstva v Sloveniji. Zasavski orel je uprizoril zlati let čez Možjanco in osvojil naslov najboljšega na stari celini. To je bila češnja na torti, ki so si jo domači prireditelji in tudi navijači želeli na vrhunsko organiziranem šestdnevnem dogodku na slovenskih cestah. Vse domača upanja za kolajno so slonela na Rogliču, olimpijskem prvaku iz Tokia 2021, ki se je s štartne rampe izstrelil odločno kot že dolgo ne. Za prvo navijaško eksplozijo pa je poskrbel, ko je prikolesaril na prvo merjenje vmesnega časa na vrhu Možjance. Postavil je najboljši čas, po osmih kilometrih pa se mu je najbolj približal Francoz Bruno Armirail, ki je zaostajal slabih 13 sekund. Primož Roglič je štartal odločno kot že dolgo ne. Foto Dejan Javornik Kmalu ...