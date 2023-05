Roglič videl prvo Evenepoelovo šibko točko

V nadaljevanju preberite:

Prva gorska preizkušnja 106. Gira se je razpletla po željah in napovedih Remca Evenepoela (Soudal Quick Step). Na jezeru Laceno je po skoraj 100-kilometrskem pobegu zmago v 4. etapi slavil Francoz Aurelien Paret Peintre (Ag2r), rožnato in belo majico pa je oblekel Andreas Leknessund (DSM). Norvežan je tako zmagovalca uvodne vožnje na čas začasno odrešil vseh protokolarnih obveznosti, a kljub temu dan, v katerem je Primož Roglič (Jumbo Visma) le s pogledi meril tekmece, ni bil najboljši za belgijskega zvezdnika in njegovo ekipo.