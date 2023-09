Roglič vložil trdno kandidaturo za rdečo majico

V nadaljevanju preberite:

Kandidati za zmago na 78. Vuelti so morali na 25,8 km dolgi vožnji na čas delno razkriti svoje karte in zelo močne je v rokah držal Primož Roglič (Jumbo Visma). Slovenski as ni dobil 10. etape, najhitrejši je bil Filippo Ganna (Ineos), je pa proti najnevarnejšemu tekmecu Remcu Evenepoelu (Soudal Quick Step) izgubil le 20 sekund. Presenečenje dneva je bila povprečna predstava šampiona Toura Jonasa Vingegaarda (Jumbo Visma).