Dan, ko bodo spregovorile Rogličeve noge

V 18. etapi Vuelte, 32,5-kilometrskem kronometru do Jereza de la Frontera, se bo danes v manj kot štiridesetih minutah odločalo o vprašanju, ki že tedne buri kolesarski svet: ali ima Primož Roglič pri 36 letih še dovolj moči, da nadoknadi 2:10 zaostanka za Enricom Masom in se v boju za peto rdečo majico vpiše nad vse dosedanje zmagovalce te dirke. Statistika, ki razkriva, da je Roglič v dosedanjih vožnjah na čas proti Masu dobil vseh 22 medsebojnih dvobojev, nakazuje jasnega favorita, toda profil trase, napovedan veter in utrujenost tretjega tedna odpirajo več vprašanj, kot ponujajo gotovih odgovorov.

Članek natančneje razgrinja, kaj pomenijo štiri sekunde na kilometer, kako v enačbo vstopajo Felix Gall in specialisti za kronometer ter zakaj bi se lahko razplet današnjega dne poznal daleč preko kolesarskih krogov – tudi pri razumevanju prihodnosti slovenskega vrhunskega športa.