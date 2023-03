Roglič začel zmagovito, nemočen tudi Evenepoel

Slovenski kolesar Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zmagovalec prve etape dirke po Kataloniji v okolici kraja Sant Feliu de Guixols. V ciljnem sprintu 164,5 km dolge trase je imel 33-letni Kisovčan več moči od glavnega nasprotnika v boju za skupno zmago, Belgijca Remca Evenepoela (Soudal-Quick Step).

Roglič je sicer uvod v sezono in vrnitev po operaciji ramena načrtoval prav na dirki po Kataloniji, a se je presenetljivo pojavil že na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, katero jo je 33-letnik tudi dobil. Uspešno je tako začel dirko v Kataloniji in bo po današnji uvodni zmagi drugo, gorsko etapo pričakal v majici vodilnega v skupnem seštevku dirke.

V torek vzpon na 2135 m

V torek kolesarje čaka vzpon na Vallter na 2135 m nadmorske višine. Etapa se bo začela ob 12.50. Dan zatem je na vrsti tretja, kraljevska etapa, ki je prav tako gorska s tremi zahtevnimi vzponi v zadnjih 100 km. Kolesarje sicer čaka sedem etap, tako da se bo dirka v nedeljo končala v okolici Barcelone.