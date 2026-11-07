Rogliča bomo videli v Tajvanu, je že podpisal pogodbo?

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je pripotoval na Tajvan, kjer ga v ponedeljek čaka nastop na kolesarskem dogodku Taiwan Masters Ride. Eden najuspešnejših slovenskih športnikov bo znova sedel na kolo v družbi številnih rekreativcev, medtem ko še vedno ni jasno, ali bo svojo bogato kariero nadaljeval tudi v sezoni 2027. Sedemintridesetletni Zasavec bo, verjetno z visokim plačilom organizatorjev, osrednji gost ponedeljkovega dogodka, na katerem se bo skupaj s tajvanskim kolesarjem moštva Kern Pharma Jen Ji Hojem in več sto domačimi ljubitelji kolesarstva podal na razgibano traso. Seveda ne gre za klasično kolesarsko dirko, je pa zanimivo, da je naš zvezdnik odpotoval v Tajvan. Po slovesu od moštva Red Bull Bora Hansgrohe Roglič namreč še ni razkril, v katerem dresu bi lahko ...