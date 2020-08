Rogliča na ciljni črti presenetil italijanski mladec

Akcijo pripravil Dumoulin

Primož Roglič je dobro nabrušen začel pokoronski del letošnje sezone. Foto Jure Eržen/Delo

Andrea Bagioli se je veselil krstne zmage med profesionalci. FOTO: Elise Chauveau/Tour de l'Ain

V kakšnem stanju se v profesionalno karavano po devetmesečni odsotnosti vrača? To je bilo glavno vprašanje pred tridnevno dirko Tour de l'Ain, na kateri se je 30-letni Zasavec s tekmeci v mednarodni konkurenci pomeril prvič po lanskem 20. oktobru. Prvi odgovor je spodbuden, v uvodni etapi je bil za kakšen centimeter ob zmago. Ugnal jein druščino iz ekipe Ineos, ne pa tudi nadobudnega Italijana, ki je za svojo prvo zmago med profesionalci snel odmeven skalp.Primož Roglič nikoli ne štarta brez visokih tekmovalnih ambicij, je vodilo nastopov svetovne številke ena, ki mu je lani prineslo 13 zmag in letos eno na DP v cestni vožnji. Vse skupaj jih ima v profesionalni karieri 36. Malo je manjkalo, da bi dodal 37., prvo v majici slovenskega prvaka, ki jo je 21. junija osvojil v dvoboju sna poti do Ambroža pod Krvavcem.Roglič se je v razgibanem zaključku 139,5 km dolge preizkušnje odločil, da bo stvari vzel v svoje noge. Potem ko je njegova ekipa Jumbo Visma skupaj z najnevarnejšimi tekmeci iz ekipe Ineos nadzirala potek etape, je poldrugi kilometer pred ciljem napadel v klanec, vendar ga Bernal innista želela izpustiti izpred oči.Kljub temu je kazalo na njegovo zmago, saj se je najbolj podjetno lotil tudi šprinta. Novi zvezdniški ekipni kolegamu je v slogu najboljših pomočnikov pripravil zaključno akcijo, v kateri je bilo pričakovati Rogličevo zmago. Vendar se je po njegovi levi strani prikradel Bagioli in 1. mesto »ukradel« za nekaj centimetrov.»To je neverjetno. Ko sem prekolesaril ciljno črto, nisem verjel, da sem zmagal. Ko so mi povedali, da sem bil najboljši, pa je bil občutek izjemen. Svoji ekipi se zahvaljujem za to zmago, posvečam pa jo. Upam, da bo hitro okreval in se čim prej vrnil med nas,« se je 21-letni kolesar zasedbe Deceuninck Quick Step spomnil nesrečnega moštvenega kolega, ki jo je grdo skupil ob padcu v 1. etapi dirke po Poljski (v včerajšnji 3. etapi je zmago slavil lanski zmagovalec Girapa je zasedel 6. mesto).»Ko je Roglič napadel, je pokazal, da je izjemno močen. Sledili so mu drugi favoriti kot Bernal, Thomas in Dumoulin. Ko se mi je uspelo obdržati v prvi skupini, sem si rekel, da se moram preizkusiti v šprintu. V 2. etapi bom poskusil ubraniti rumeno majico, čeprav bo to zelo težko,« je še povedal mladi Italijan, ki je šel v šprint gotovo z bolj svežimi nogami kot Roglič. »Naboj«, ki bi ga potreboval za šprintersko zmago, je izstrelil ob skoku v klanec, na katerem je naredil glavno selekcijo. Od zvenečih imen mu nista mogla slediti štirikratni zmagovalec Tourain kapetan ekipe Trek SegafredoBagioli bo jutri in v nedeljo v boju za končno zmago stežka mešal štrene »velikim fantom«. Tako v razgibani 2. kot kraljevski 3. etapi s ciljem na vrhu 17 km dolgega vzpona na Grand Colombiers je sodeč po videnem tokrat pričakovati »ognjemet« med kolesarji Ineosa in Jumba Visme. Tako kot na kriteriju Dauphine prihodnji teden in na vrhuncu sezone, dirki po Franciji, ki se bo v Nici začela 29. t. m in se 20. septembra končala v Parizu.