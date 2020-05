Rogliča ne bi bilo strah, četudi bi moral direktno na Tour de France

»Cesta je cesta, to je šport, ki je zunaj, komaj čakamo, da začnemo dirkati«

Primož Roglič med lansko dirko po Španiji. FOTO: AFP



»Veliko bolj preprosto je, če se dela za najboljšega«

je v pogovoru za Večer dejal, da bo ne glede na vse težave, ki jih je povzročil novi koronavirus, pripravljen na novo sezono. Glavni cilj ostaja dirka po Franciji, čeprav ne ve, kako se lotiti priprav. Kot vsi preostali kolesarji na najvišji ravni se tudi 30-letni Kisovčan zavzeto pripravlja na novo sezono. Potem ko so odprli občinske meje, ima v Sloveniji priložnost daljšega kolesarjenja, tako da na trenažerju preživi vse manj časa. A tudi njega virtualne dirke niso obšle.»Z njimi se vsaj nekaj dogaja. Pomembne so z vidika naših sponzorjev in vseh, ki nas podpirajo. Ker so neki prenosi, ker se piše o vseh teh dirkah. Za nas pa je cesta cesta, to je šport, ki je zunaj, in vsi komaj čakamo, da začnemo dirkati,« pravi Roglič.Glede na razmere v svetu je prepričan, da še dolgo ne bodo dirkali tekmovalno. Sezona se bo začelapa bo že na sporedu, ki je njegov veliki cilj. »Prav veliko ne bomo dirkali pred dirko po Franciji. Napisano imam sicer kriterij Dauphine in neke enodnevne dirke, ampak mogoče ne bo nič,« pravi Roglič in v isti sapi dodaja: »Bomo videli, kako bo s prihodnjimi ukrepi in dirkami, ki bodo prej. Se pa ne obremenjujem, kaj in kako, ker se znam pripraviti. Ni me strah, če bi morali kar direktno startati Tour.«Najboljši kolesar lanske sezone po lestvici svetovne serije si želi bazičnih priprav, a v tem trenutku ne ve, ali se bo lahko vrnil na priljubljene višinske priprave v Španiji. »Po pravici povedano, še ne vem. Gotovo je želja narediti dobro bazo par tednov, kje točno bomo to lahko izvedli, se mi ne sanja. Načeloma še ni potrebe, da bi se spreminjal načrt, če ga imamo planiranega v juniju ali juliju, ampak se bodo že našle rešitve,« pravi Roglič. Zaveda pa se, da je lahko položaj iz tedna v teden različen, zato se bo, kot drugi, moral prilagoditi. Med drugim tudi zaradi novega zvezdnika v ekipi. Letos bo ob Rogličevem boku dirkal. Nizozemski zvezdnik velja za zelo vsestranskega kolesarja, kar je navsezadnje dokazal s skupno zmago na Giru leta 2017 in istega leta še z naslovom svetovnega prvaka, ko je v norveškem Bergnu premagal prav Rogliča.Kisovčan meni, da težav kljub številnim vprašanjem o statusu prvega moža ekipe, ne bi smelo biti. »Ti problemi so tudi pri nas, ampak konec koncev z dobro strategijo, pametno, gre. Na koncu je veliko bolj preprosto, če se dela za najboljšega in poskuša dirko dobiti. Saj na cesti hitro ugotoviš, kdo je v tistem trenutku tega sposoben in kdo ne,« je sklenil Roglič.