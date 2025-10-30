Rogličev ekipni kolega suspendiran zaradi kršenja protidopinških pravil

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je začasno suspendirala kolesarja ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Oierja Lazkana, ki naj bi imel v svojem biološkem potnem listu nepojasnjene nepravilnosti. Petindvajsetletnik se je ekipi, v kateri dirkata Primož Roglič in Jan Tratnik, pridružil pred minulo sezono, a je letos tekmoval presenetljivo slabo. Nazadnje smo ga videli na klasiki od Pariza do Roubaixa, v celotni sezoni pa je vknjižil le 15 točk na lestvici UCI.

Nepravilnosti pri Lazkanu so bile odkrite v času njegovega sodelovanja z bivšo ekipo, španskim Movistarjem, za katerega je leta 2024 vozil vrhunsko. »Španski kolesar Oier Lazkano Lopez je bil začasno suspendiran v skladu s protidopinškimi pravili UCI zaradi nepojasnjenih nepravilnosti v njegovem športnem biološkem potnem listu v letih 2022, 2023 in 2024,« je v uradni izjavi povedal tiskovni predstavnik UCI.

Mnogo kolesarskih navdušencev je dolgo časa ugibalo, kje je Lazkano, ki je v Red Bull Boro Hansgrohe prišel kot ena najodmevnejših okrepitev. Na spomladanskih dirkah smo od njega pričakovali veliko, a 25-letnik se je vseskozi vozil v ozadju.

Španec, ki sicer prihaja iz baskovske prestolnice Vitoria-Gasteiz, je imel pogodbo z bavarsko ekipo podpisano do konca leta 2027, a tiskovni predstavnik moštva je za Cycling Weekly potrdil, da Lazkano ni več njihov član. Očitno je bilo njegovo nenadno izginotje s kolesarskih dirk povezano s to kršitvijo, za katero so, kot kaže, vedeli tudi pri Bori.