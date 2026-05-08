Rogličev učenec bo glavni Vingegaardov tekmec

Glavni favorit za zmago na letošnji dirki po Italiji je povsem jasen – vse drugo kot zmaga danskega zvezdnika Jonasa Vingegaarda bi bilo presenečenje, a na tritedenski dirki se lahko zgodi marsikaj. Lani so bili iz bitke za rožnato majico kmalu izločeni Primož Roglič, Juan Ayuso in Mikel Landa. Le manjša negotovost v eni izmed etap bi tako lahko povsem spremenila potek dirke, čeprav je za zdaj videti, kot da se bodo vsi preostali borili za drugo mesto.

Italija bo po dolgih letih, vse odkar je kariero končal Vincenzo Nibali, spet imela resnega kandidata za oder za zmagovalce. To je mladi Giulio Pellizzari iz vrst Red Bulla - Bore - Hansgroheja, ki si bo kapetanski trak delil z nekdanjim zmagovalcem Jaijem Hindleyjem. Slednji po zahtevnem začetku sezone počasi povečuje pripravljenost, ne nazadnje tudi pred lanskim četrtim mestom na dirki po Španiji ni vknjižil omembe vrednih rezultatov.