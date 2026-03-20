Rogličev zvezdniški kolega obtičal na ognjeniku, bo zamudil štart dirke?

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) bi moral v ponedeljek začeti dirko po Kataloniji, kjer zmage ne bo branil njegov moštveni kolega Primož Roglič, a zdaj se zdi, da aktualnemu olimpijskemu, svetovnemu in evropskemu prvaku v vožnji na čas ne bo uspelo do časa priti na štart.

Zaradi snega je namre ostal ujet na ognjeniku Teide na Kanarskih otokih, kjer kolesarji pogosto pilijo svojo pripravljenost pred pomembnejšimi dirkami leta. Tako je bilo tudi tokrat, a Evenepoel se zdaj skupaj s soprogo Oumaïmo Rayane, s katero je poročen od leta 2022, ne more vrniti do letališča, od koder bi letel v Barcelono.

»Že drugi dan smo zaradi snega ujeti na Teideju. Nihče ne more niti gor niti dol. Jutri bi morali zaradi dirke po Kataloniji odleteti nazaj v Barcelono, a nisem prepričana, če nam bo uspelo,« je Rayanova zapisala na instagramu in hkrati sledilce povprašala o morebitnih rešitvah. Izmed Slovencev naj bi na katalonski preizkušnji nastopil le Jakob Omrzel iz Bahrain Victoriousa, ki je imel ob koncu lanske sezone nemalo zdravstvenih težav, zdaj pa je vendarle nared za vrnitev.