Rogličeva rožnata bitka se z Jadrana seli v Dolomite

V nadaljevanju preberite:

Ko se bo Jonathan Milan (Bahrain Victorious), 194 cm visoki kolesarski orjak iz Furlanije – Julijske krajine, naučil boja za pozicije pred šprintom, bo bržkone nepremagljiv. V 17. etapi Gira ne bil, čeprav je bil najmočnejši. Na ciljni črti je bil hitrejši njegov rojak Alberto Dainese (DSM). Njegova druga karierna zmaga na dirki po Italiji pa je bila le kratek premor v boju za končno zmago, ki se bo nadaljeval v Dolomitih.

Prireditelji 106. Gira so v zadnjem tednu kolesarjem namenili neskončne klance, za predah so poskrbeli le s preizkušnjo, ki jih je skorajda celotno pot od Trentinskega do Jadranske obale peljala navzdol. Ta čas tretjeuvrščeni Primož Roglič (Jumbo Visma) in njegova glavna tekmeca za končno zmago, rožnati Geraint Thomas (Ineos) in njegov najbližji zasedovalec João Almeida (UAE) so lahko zvrteli noge.