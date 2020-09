Rogličeva zmaga je že (skoraj) pod streho

Tudi v 18. etapi sta Primož Roglič in njegova ekipa Jumbo Visma vse nadzorovala. Če bi na vrhu zadnjega kategoriziranega vzpona na makadamu še bolj »pohodil« pedala, bi Primož lahko naredil razliko pred tekmeci. Vendar se zaveda, da za to ni potrebe. V ospredje se je postavil zaradi varnosti in nadzora nad dogajanjem. Spet je pokazal, da je najmočnejši na dirki.Pričakoval sem napad Miguela Angela Lopeza, vendar so bili očitno kolesarji tako utrujeni, da so le branili svoje položaje. Tudi Pogačarjev skok pred vrhom klanca je bil namenjen le nabiranju novih točk v boju za pikčasto majico. V vožnji na kronometer ima tako še ...