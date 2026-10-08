Rogličevo zlato EP je bilo izložba za SP in Tour

Slovenski prireditelji so postavili nove standarde pri organizaciji kolesarskih evropskih prvenstev. Vseh 14 dirk je ekipa pod vodstvom generalnega sekretarja Tomaža Poljanca izpeljala malodane brezhibno in si prislužila pohvale predsednika Evropske kolesarske zveze (UEC) Enrica Della Case. »Številke se bodo tudi izšle, tako da bo ta projekt v vseh pogledih uspešen,« pa je za Delo povedal poslovni direktor EP Rok Lozej.

Z EP smo postavili temelje oziroma izložbo za vse organizatorje kolesarskih dirk. Drugim zvezam pa smo pokazali novo raven organizacije EP. Zelo pomembno se mi zdi, da Slovenci nismo lovilci, temveč postavljavci standardov,« je o EP še dejal Lozej.