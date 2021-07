Rogliču bi pristajal naziv: Olimpionik

Olimpijski kronometer je Primožu pisan na kožo. FOTO: Tim De Waele Reuters

Profil kronometrske trase. FOTO: Cyclinsteges.com

S spremljanjem v živo začnemo ob 8. uri

Olimpionik je dobitnik zlate olimpijske medalje. V Sloveniji jih je 12. Jutri bi lahko to tudi postal kolesar Priož Roglič. Izbrane želje med navijači imajo skupen imenovalec; če si kdo zasluži, potem je to Primož. In to v najzahtevnejši kolesarski disciplini. Kakšna športna zgodba bi to bila?Streznimo misli, želje pa naj ostanejo na maksimumu. Olimpijski kronometer je dolg 44,2 kilometra, še zdaleč ni ravninski, saj bodo kolesarji morali premagati 894 višinskih metrov. Odlične številke za Rogliča? Da, ampak tudi za kopico konkurentov, ki si prav tako želijo naziva Olimpionik. Prvi favorit je prav gotovo, Italijan, ki je celo sezono podredil jutrišnjemu nastopu. Drugi favorit je Avstralec, ki je prav tako celo sezono podredil olimpijskemu kronometru in ki se najbolj boji mladinca, Belgijca, ki bo najbrž na tokijskih stopničkah. Ampak, vmes so še drugi, na primer Geraint Thomas.Britanska športna javnost mu želi uspeha iz popolnoma enakih razlogov, kot jih želimo mi Rogliču. Še več, nesrečni G, kot mu ljubkovalno rečemo, je padel, grdo padel, tudi na olimpijski dirki v soboto. In zdaj je čas, da tudi on izda fakturo vsej nesreči, ki mu je sledila skozi celo sezono. Spomnimo se padca na Giru in Touru in še na dveh pomembnih dirkah.je francoski adut, ki si želi na vrh Olimpa. Stefan Kung pa hoče evropskem naslovu dodati še olimpijskega. Vmes so še čudežni, spomnimos se ga, kako je v soboto ujel Pogačarja.je uganka, prav tako...​Start kronometra je tam, kjer je bil cilj olimpijske cestne dirke na Fuji avtodromu. Začetnih 5 kilometrov je navzdol in pelje ven iz avtodroma, potem takoj sledi klanec dolg prav tako 5 kilometrov s povprečnim 4,5-odstotnim naklonom. Po spustu se spet vrnejo na dirkalno stezo Fuji. Dirka je dolga dva kroga, ura resnice, ki bo trajala okoli ene ure ali manj. Pred petimi leti v Riu je bil kronometer dolg 55,4 kilometra, Slavil je Švicar, ki je za 47 sekund prehitelje zaostal še za 15 sekund več.