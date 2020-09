FOTO:Rogliču in Jumbu Vismi se je zgodil Pogačar

Imola - V letošnji strnjeni sezoni se bodo pedala z neusmiljeno hitrostjo vrtela, dokler bodo to dovolile epidemiološke razmere po Evropi. V Italiji so še dovolj dobre, da bo Imola od danes do nedelje gostila kolesarsko svetovno prvenstvo, ki se mu je zaradi protikoronskih ukrepov odpovedala Švica. Slovenska reprezentanca se je k zahodnim sosedom odpravila še močno pod vtisom zgodovinskega Toura, ki se je v Parizu končal s prvim mestom Tadeja Pogačarja in drugim Primoža Rogliča.Pred novim izzivom, ki se ga bosta Pogačar in Roglič lotila z združenimi močmi v dresu slovenske reprezentance, velja pokopati duhove nepričakovanega ...