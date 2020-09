FOTO:Rogliču je z Alaphilippom pobegnila tudi kolajna

Imola - Slovenski kolesarski navdušenci, ki so pred tednom doživljali pravljico s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem na 1. in 2. mestu na Touru, so spet zadrževali dih, saj se je nekaj časa zdelo, da se Pogačar po osvojeni rumeni pelje še mavrični majici naproti, vendar se njegov napad ni izšel. Naslov svetovnega prvaka je v Imoli osvojil Francoz Julian Alaphilippe, Primož Roglič, ki je bil do zadnjega v igri za srebro, pa se je moral zadovoljiti s 6. mestom.»Del naše taktike je bil, da se Primož in Tadej pred odločilnim delom dirke dogovorita, kako se bosta lotila zaključka,« je selektor Andrej Hauptman osvetlil ...