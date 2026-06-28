Roman Jermakov, Rus, ki nosi slovensko zastavo

Državno prvenstvo v Gabrju se bo v anale zapisalo kot najbolj vroče v samostojni Sloveniji in tudi kot prvo, na katerem je zmago slavil kolesar, rojen v Rusiji. Pod Gorjanci je bil namreč najhitrejši Roman Jermakov, ki je pod žgočim soncem uprizoril izjemno predstavo, ob tem pa tudi na najboljši način unovčil številčno premoč ekipe Bahrain Victorious nad Primožem Rogličem, ki je v petek osvojil naslov v vožnji na čas.

»Zelo težko in vroče je bilo. Naša naloga je bila osvojiti naslov prvaka, majico obdržati v moštvu. Vseeno bi bilo, kdo bi zmagal. Zjutraj nisem razmišljal o tem, da bom zmagal na slovenskem prvenstvu. Naslov sem osvojil po nekaj mesecih z novim državljanstvom. Neverjetno se mi zdi, da bom odslej na majici nosil slovensko zastavo,« je v cilju povedal zmagovalec