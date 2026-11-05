Pet mesecev po hudem padcu je znani kolesar končno zapustil bolnišnico

Dobrih pet tednov po hudi nesreči na dirki po Langkawiju je 22-letni francoski kolesar Ronan Augé sporočil spodbudno novico. Član moštva Unibet Rose Rockets je po več kot mesecu dni zapustil bolnišnico, v kateri je prestal dve operaciji, in začel novo poglavje okrevanja. Čeprav ga do morebitne vrnitve na kolo čaka še dolga pot, ostaja odločen, da bo nadaljeval športno kariero.

Sin nekdanjega francoskega profesionalca Stéphana Augéja se je hudo poškodoval 2. oktobra med šesto etapo malezijske dirke. Med spustom je pri hitrosti približno 70 kilometrov na uro zadel zadnje kolo kolesarja pred seboj, izgubil ravnotežje in silovito trčil v obcestno svetilko. Zaradi številnih poškodb so ga prepeljali v bolnišnico v Kuala Lumpurju, kjer so ga zdravniki sprva ohranjali v umetni komi.

Posledice nesreče so bile hude. Augé je utrpel več zlomov, med drugim golenice, komolca, vratnih vretenc, reber, prstov in lobanje, poškodbo pljuč ter delno ohromelost obraznih mišic. V prvih dneh po nesreči je bila njegova prihodnost negotova, a je mladi Francoz postopoma okreval in se pozneje vrnil v domovino.

Zdaj je na družbenih omrežjih sporočil, da se je njegovo bolnišnično zdravljenje končalo. »Več kot mesec dni hospitalizacije in dve operaciji, ki sta potekali zelo dobro, sta za menoj. Zdaj je čas za rehabilitacijo,« je zapisal. Najprej ga čaka okrevanje v rehabilitacijskem centru v Salies-de-Béarnu, nato pa bo zdravljenje nadaljeval v Capbretonu, kjer deluje center CERS, specializiran za vrhunske športnike.

»Pred menoj je nov izziv. Pot bo dolga, a verjemite mi, motivacije mi ne manjka. Moje sanje se nadaljujejo,« je še sporočil Francoz in se zahvalil za številna sporočila podpore.

Augé je v letošnji sezoni prvič nastopal med profesionalci in junija dosegel svojo prvo zmago na domači etapni dirki Route d'Occitanie. Na Langkawiju je pred nesrečo dvakrat osvojil četrto mesto, zdaj pa je njegov glavni cilj precej drugačen – vrnitev v normalno, kolesarsko življenje, ki ga je imel tako rad.