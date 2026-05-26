Rožnati Jonas v napad na rumenega Tadeja

Za Jonasa Vingegaarda (Visma Lease a Bike) je rožnata misija skorajda že odkljukana. Na začetku zadnjega tedna 109. dirke po Italiji vodi z udobno prednostjo in nič ne kaže, da ga bo do nedeljskega cilja v Rimu kdo ogrozil. Če bo dobil Giro, se bo v zgodovino vpisal kot osmi kolesar – pred Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem – z zmagami na vseh tritedenskih dirkah. Vendar bo s tem uresničil le prvo polovico letošnjega velikega cilja – rožnato-rumenega dvojčka.

Druga polovica bo zahtevnejša, pa ne le, ker bo na dirki po Franciji treba premagati več višinskih metrov, temveč ker ga bo na štartu 4. julija v Barceloni pričakala neprimerno močnejša konkurenca. Na čelu bo kajpak štirikratni zmagovalec Toura Pogačar (UAE), ki je leta 2024 kot prvi v tem stoletju v isti sezoni dobil Giro in Tour.