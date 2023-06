Rumena majica niza zmage, blizu tudi Govekar

Na dirki po Dofineji, ki velja za najboljšo generalko pred julijskim Tourom, se kolesarji šele dobro ogrevajo. V prvi etapi je slavil Christophe Laporte in oblekel rumeno majico, izgubil je ni niti v drugi, ki je pripadla Julianu Alaphilippu, v današnji tretji pa je bil na sporedu prvi "klasični" šprint dirke.

Ker je bila trasa razgibana le v prvi polovici, v drugi pa povsem ravna, je bilo vnaprej jasno, da bo o zmagovalcu odločil šprint. Kljub temu je bilo nekoliko čudno, da se nihče ni odločil za pobeg, tako da smo spremljali etapo z zelo zmernim ritmom. To je pomenilo, da so vsi kolesarji v zaključek prišli sveži, posledično je bilo na cesti premalo prostora za vse.

Sledili so padci, a na srečo tokrat brez hujših poškodb, kot se je v pripetilo Stevenu Kruijswijku. Ta je ob padcu v drugi etapi zlomil medenico in ključnico in bo moral izpustiti letošnji Tour, ne bo ga ob Jonasu Vingegaardu.

Govekar se je zapletel z Bennettom

V šprintu je veliko dela opravil Bahrain Victorious, tudi Laporte ga je začel v dobrem položaju, glavna favorita pa sta bila Sam Bennett in Dylan Groenewegen. Bennett je Nizozemca v šprintu nekoliko zaprl, potem je oviral še Matevža Govekarja, ki bi ga sicer prehitel, a je komaj ostal na kolesu. Zmedo je izkoristil Laporte in po sredini švignil proti etapni zmagi, Govekar pa je sprva zaradi manevra Bennetta končal na sedmem mestu.

Žirija je naknadno Bennetta in Groenewegna relegirala na zadnji mesti v glavnini, tako da je Govekar na koncu zasedel peto mesto. Približno tam bi tudi bil, če ga Bennett v šprintu ne bi oviral.

Jutri je pred kolesarji posamična vožnja na čas (31,1 km), nato bodo na vrsto prišle gore.