S 100 milijoni in umetno inteligenco bodo premagali tudi Pogačarja

Britansko kolesarsko supermoštvo se znova vrača v sam vrh kolesarske piramide, vsaj kar se tiče denarja. Na slavnostnem dogodku so predstavili novega glavnega sponzorja, že v tej sezoni in za naslednjih pet let se jim je pridružilo hitro rastoče evropsko podjetje Netcompany, ki obljublja vsaj 100 milijonov evrov vložka in revolucionarni pristop k obdelavi podatkov.

Netcompany je namreč eno najbolj obetavnih evropskih podjetij na področju umetne inteligence, glavni izvršni direktor Andrej Rogaczewski pa ne skriva visokih ciljev: »Ne bom rekel, da želimo zmagati dirko po Franciji v petih letih, prepričan sem, da bomo v naslednjem obdobju to tudi storili. Z našo podporo bo to slavno moštvo osvojilo Tour številka osem.«

Z obdelavo podatkov s pomočjo umetne inteligence želi Ineos, oziroma Netcompany – Ineos, kot se moštvo sedaj imenuje, znova dobiti pol koraka prednosti pred konkurenco in zmanjšati zaostanek za najboljšimi. Manjka jim ključna sestavina, v njihovih vrstah ni Tadeja Pogačarja, tudi ne Paula Seixasa, Jonasa Vinegaarda ali Remca Evenepoela, a to ni nepremostljiva ovira, so prepričani.

V lanski in tudi letošnji sezoni se je Ineos vrnil na zmagovita pota, zdaj želijo spet skočiti tudi na prestol največje dirke na svetu. A s kom? Foto Manon Cruz/Reuters

»Če doslej še niste slišali za nas, boste v prihodnje gotovo. Ko združiš tako napredno podjetje z najbolj uspešnim, zmagovitim moštvom v kolesarstvu, bo nastala prav zlobna, zmagovalna superekipa,« je prepričan Rogaczewski.

Na predstavitvi v Londonu je bilo še nekaj zanimivih novosti. Sir David Brailsford se vrača na čelo moštva tudi v uradni vlogi, prevzel je funkcijo izvršnega direktorja kolesarske ekipe, ob tem pa ostaja direktor športnega dela celotne skupine ekip Ineosa v različnih športih. Pomembno vlogo v novi podobi moštva bo imel tudi Geraint Thomas, ki je nekakšen športni direktor, svetovalec in glavni strateg v enem.