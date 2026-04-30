Kolesarstvo

S 100 milijoni in umetno inteligenco bodo premagali tudi Pogačarja

Britansko kolesarsko moštvo Ineos vstopa v novo dobo, pri različici 3.0 se je moštvu pridružil sponzor Netcompany, ki obljublja zajetno finančno injekcijo.
Brailsford, Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski in Andrej Rogaczewski na predstavitvi nove podobe moštva. Foto Netcompany Ineos
Brailsford, Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski in Andrej Rogaczewski na predstavitvi nove podobe moštva. Foto Netcompany Ineos
Nejc Grilc
30. 4. 2026 | 05:00
Britansko kolesarsko supermoštvo se znova vrača v sam vrh kolesarske piramide, vsaj kar se tiče denarja. Na slavnostnem dogodku so predstavili novega glavnega sponzorja, že v tej sezoni in za naslednjih pet let se jim je pridružilo hitro rastoče evropsko podjetje Netcompany, ki obljublja vsaj 100 milijonov evrov vložka in revolucionarni pristop k obdelavi podatkov.

Tadej Pogačar v rumeni majici lovi Primoža Rogliča

Netcompany je namreč eno najbolj obetavnih evropskih podjetij na področju umetne inteligence, glavni izvršni direktor Andrej Rogaczewski pa ne skriva visokih ciljev: »Ne bom rekel, da želimo zmagati dirko po Franciji v petih letih, prepričan sem, da bomo v naslednjem obdobju to tudi storili. Z našo podporo bo to slavno moštvo osvojilo Tour številka osem.«

Z obdelavo podatkov s pomočjo umetne inteligence želi Ineos, oziroma Netcompany – Ineos, kot se moštvo sedaj imenuje, znova dobiti pol koraka prednosti pred konkurenco in zmanjšati zaostanek za najboljšimi. Manjka jim ključna sestavina, v njihovih vrstah ni Tadeja Pogačarja, tudi ne Paula Seixasa, Jonasa Vinegaarda ali Remca Evenepoela, a to ni nepremostljiva ovira, so prepričani.

V lanski in tudi letošnji sezoni se je Ineos vrnil na zmagovita pota, zdaj želijo spet skočiti tudi na prestol največje dirke na svetu. A s kom? Foto Manon Cruz/Reuters
V lanski in tudi letošnji sezoni se je Ineos vrnil na zmagovita pota, zdaj želijo spet skočiti tudi na prestol največje dirke na svetu. A s kom? Foto Manon Cruz/Reuters

»Če doslej še niste slišali za nas, boste v prihodnje gotovo. Ko združiš tako napredno podjetje z najbolj uspešnim, zmagovitim moštvom v kolesarstvu, bo nastala prav zlobna, zmagovalna superekipa,« je prepričan Rogaczewski.

Od bolečine se mu je meglilo, Pogačar revanšo pričakuje na Touru

Na predstavitvi v Londonu je bilo še nekaj zanimivih novosti. Sir David Brailsford se vrača na čelo moštva tudi v uradni vlogi, prevzel je funkcijo izvršnega direktorja kolesarske ekipe, ob tem pa ostaja direktor športnega dela celotne skupine ekip Ineosa v različnih športih. Pomembno vlogo v novi podobi moštva bo imel tudi Geraint Thomas, ki je nekakšen športni direktor, svetovalec in glavni strateg v enem.

Novice  |  Slovenija
Predvečer praznika

Prvomajski kresovi: kako kuriti varno in kdaj kurjenje ni dovoljeno

V primerih, ko veter piha s povprečno hitrostjo več kot 20 kilometrov na uro ali v sunkih nad 40 kilometrov na uro, kurjenje ni dovoljeno.
30. 4. 2026 | 06:51
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Obnovljivi viri energije

Alfi gradi sončno elektrarno v Romuniji

Načrtujejo za več kot 2000 megavatov projektov in vzpostavitev novega sklada.
Nejc Gole 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Sprehod in kosilo brez telefona

Kaja Teraž preučuje življenjski slog in telesno sestavo ljudi.
Saša Senica 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Skrb vzbujajoči rezultati

Mladi zdravniki v Evropi v povprečju delajo 57 ur na teden

Težave z duševnim zdravjem zdravnikov in medicinskih sester so posledica zahtevnih razmer za delo.
Andreja Žibret 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
