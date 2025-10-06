S Pogačarjem bo tudi EP v Sloveniji velik spektakel

V nadaljevanju preberite:

V slovenski izbrani vrsti so se v nedeljo na evropskem prvenstvu v Franciji veselili še ene izjemne zmage Tadeja Pogačarja, tekmeci na klubski in reprezentančni sceni pa so zapadli še globlje v razmišljanje, ali je sploh mogoče premagati 27-letnega šampiona s Klanca pri Komendi. Vodilne može na Kolesarski zvezi Slovenije ob tem tudi čakata dve zahtevni nalogi, pripraviti EP 2026 na domačih cestah in v doglednem času vzgojiti dostojne naslednike zlatega rodu.