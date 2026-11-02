S Pogačarjem so dosegli vrhunec, spodaj pa vse razpada

Pet milijonov proračuna evrov za sezono, toda brez možnosti za nastop na največji domači dirki. V takšnem položaju se je znašla italijanska ekipa Bardiani-CSF-7 Saber, njen dolgoletni šef Bruno Reverberi pa odgovornost pripisuje Mednarodni kolesarski zvezi (UCI). Ker je moštvo sezono končalo zunaj najboljše trideseterice svetovne lestvice, prihodnje leto ne more nastopiti na Giru. Reverberi opozarja, da bi zato lahko v prihodnjih letih zaprli vrata. »Naš načrt je, da končamo kolesarsko zgodbo. Kako lahko porabiš pet milijonov evrov, pa nimaš pravice nastopati na največji domači dirki, niti nimaš možnosti za to? Prihodnosti ni in tudi kolesarstvo nima prihodnosti. Razmišljali smo že, da bi čez dve leti zaprli ekipo. Štirim ali petim novim kolesarjem smo zato dali v podpis le enoletne ...