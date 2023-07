S sprintersko parado bo padel zastor na 110. Tour

Zadnja, 21. etapa se bo začela v Montigny-le-Bretonneuxu, delu Saint-Quentin-en-Yvelines ob francoskem nacionalnem velodromu, jugozahodno od Pariza in končna na Elizejskih poljanah v Parizu. Dolga je 115 kilometrov.

Kot to veleva tradicija, bodo kolesarji do prestolnice kolesarili svečano, z olajšanjem, da so prikolesarili do zadnje etape. Z nedeljsko vožnjo bodo počastili najprej vsak sebe v znak, da so zdržali celo tritedensko dirko in potem častili še vse kolesarje, ki so v Pariz pripeljali čislane majice.

V rumeni majici bo Danec Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), v zeleni bo Belgijec (Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), v pikčasti bo Italijan Giulio Ciccone (Lidl Trek) in v beli majici Slovenec Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Ko pa bodo zapeljali na pariške tlakovce, bodo spet dirkali, kot da so danes startali na Touru. Po Elizejskih poljanah bodo naredili osem sedemkilometrskih krogov in dirko končali s sprintersko parado. Danes je pravzaprav neuradno svetovno prvenstvo najboljših sprinterjev na svetu.

Mark Cavendish je bil najhitrejši šprinter v Parizu v obdobju 2009-2012. V naslednjih letih so zmagovali Marcel Kittel (2013, 2014), André Greipel (2015, 2016), Dylan Groenewegen (2017), Alexander Kristoff (2018), Caleb Ewan (2019), Sam Bennett (2020), Wout van Aert (2021) in Jasper Philipsen (2022).