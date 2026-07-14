S Tadejem Pogačarjem je dan Bastilje slovenski praznik

Tadej Pogačar (UAE) redkokdaj dvakrat doživi poraz na istem kraju. To je potrdila tudi epska 10. etapa dirke po Franciji. V cilj v Le Lioranu, kjer ga je predlani v šprintu 11. etape premagal Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), je tokrat prikolesaril sam in že tretjič dobil eno od najbolj prestižnih preizkušenj na kolesarskem koledarju – na dan Bastilje.

»To je bil neverjeten dan, ekipa je opravila izjemno delo, na to etapo smo merili že dolgo. Pred dvema letoma me je Jonas pošteno premagal v šprintu in tudi tokrat sem imel v zaključku podobne noge, povsem uničene. Užival sem v tem dnevu, šele v zadnjem kilometru sem vedel, da bom zmagal,« je v cilju povedal Pogačar.